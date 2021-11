Morre em São Paulo o jornalista Juarez Di Cesaris, vítima de câncer

-------- Continua depois da Publicidade--------

O jornalista Juarez Di Cesaris, de 66 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 25, em São Paulo, vítima de câncer no pâncreas. Dono de uma voz grave, teve sua trajetória permeada por trabalhos relevantes como apresentador da TV Gazeta, TV 5 e TV Rio Branco.

Foi locutor e trabalhou no Ministério Público do Estado do Acre, tendo como último trabalho a participação na gestão da então prefeita de Rio Branco, Socorro Neri. Di Cesaris foi casado com a promotora de eventos Meyre Manaus por 21 anos, e deixa uma filha, Bárbara, e o neto Theo Amaral, frutos do primeiro casamento.

O sepultamento irá ocorrer na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo.