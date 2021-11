Moradores resgatam caixão com defunto que caiu de carro funerário

-------- Continua depois da Publicidade--------

Caixão com corpo caiu de carro funerário Anápolis-GO e foi levado para a calçada.



Momento em que o caixão é resgatado por dois moradores. Foto: Reprodução

Um caixão com um corpo, que estava a caminho de um velório, em Anápolis, no interior de Goiás, caiu de um carro funerário, no meio da rua, neste sábado (13). A cena foi registrada por uma pessoa que passava no local na hora e rapidamente ganhou as redes sociais.

No vídeo, é possível notar que dois moradores aparecem segurando o caixão, de cor branca, para tirá-lo da rua e colocá-lo na calçada, após despencar do carro funerário. Na sequência, o motorista da funerária voltou ao local assim que percebeu que o caixão havia caído e o recolocou no veículo para concluir o percurso até o velório.

Caixão e o local da queda

O fato ocorreu por volta de 13h30min deste sábado, na esquina da Rua do Governo com a Av. Pedro Ludovico, no bairro Jardim Calixto, que fica situado na região Sudoeste de Anápolis. Até o fechamento da reportagem, não haviam informações sobre o nome da empresa que realiza o percurso funenário.