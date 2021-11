Moradores encontram ao menos nove corpos em mangue em São Gonçalo após ação da polícia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ao menos nove corpos foram encontrados mortos por moradores da comunidade do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (22). Os corpos estavam com marcas de tiro e foram retirados de uma área de mangue pelos próprios moradores, já que não há policiais no local.

A localização das vítimas ocorre após um sargento ter sido morto a tiros durante um patrulhamento na comunidade, no último sábado (20). Até o momento nenhum dos corpos encontrados foi identificado.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que, no sábado, equipes do Batalhão de São Gonçalo foram atacadas “nas proximidades de uma área com mangue e mata”, de acordo com o portal Uol.

Já na noite do último domingo, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) esteve na comunidade após receber informações de que o homem que havia vitimado o sargento da PM ainda estava vivo. A corporação afirma que foi até a região para fazer uma operação de “estabilização”. Enquanto isso, os moradores chamam a ação de “chacina”.