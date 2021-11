Monitorado que matou ex-presidiário com uma facada vira réu

- Publicidade-

O detento Fernando Ferreira da Silva, o Acreano, passou da condição de acusado para réu pelo crime de homicídio. A decisão foi da Juíza da 1* Vara do Tribunal do Júri Luana Campos. A partir de agora Fernando Ferreira responderá ação penal pela morte do ex-detento Uyque Marreiro Ipólito.

O crime aconteceu na madrugada do dia 24 de setembro deste ano, na Rua Natal, no Conjunto Waldemar Maciel, região do Calafate. Uyque foi morto com uma facada na região do tórax.

Horas após o crime, Fernando Ferreira foi preso por investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Na sede da DHPP o então acusado confessou a autoria do crime.