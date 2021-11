Modelo brasileiro se casa com nove mulheres e vira notícia internacional

-------- Continua depois da Publicidade--------

Conhecido como ‘Arthur O Urso’, modelo brasileiro ganhou destaque na mídia internacional ao celebrar um casamento com nove mulheres. De acordo com o jornal “Extra”, ele armou uma cerimônia simbólica, em uma igreja de São Paulo.

Arthur já mantinha um relacionamento com Luana Kazaki, dois adeptos ao “poliamor” (relacionamento amoroso com mais de duas pessoas, ao mesmo tempo). Por isso, decidiram “oficializar” a união com quem já haviam se relacionado para celebrar o “amor livre”.

O caso chamou atenção de portais internacionais, como do jornal britânico “Daily Star”, que publicou “homem se casa com nove mulheres para celebrar o amor livre e protestar contra a monogamia”.