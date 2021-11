Missa e homenagens marcam Dia de Finados nos cemitérios de Rio Branco

A aposentada Teresinha de Jesus contou que todos os anos visita os túmulos dos parentes nesta data e lembrou com saudade do pai.

“Família é tudo. Saudade é uma eternidade, nunca passa. Quanto mais o tempo passa, mais saudade você sente. Minha filha era muito alegre, muito divertida. Ela estudava fora, ela morreu em uma ilha, estava no último ano de direito, até hoje não sabemos se foi um acidente ou se empurraram ela. Os amigos nunca esqueceram dela. Enquanto eu estiver vida, eu venho até aqui, vou preservar essa memória”, afirmou.

Rosimeira Rocha também esteve no Cemitério São João Batista. “Todos os anos eu venho, porque essa é uma tradição muito antiga que meus pais sempre me traziam quando era criança. Não tenho mais nenhum dos dois, mas sempre venho. No ano passado, apesar da pandemia, eu vim também. Até quando eu estiver viva, eu venho.”