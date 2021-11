Miss Transex é presa por suspeita de dopar e roubar clientes durante programas sexuais

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mikaelly da Costa Martinez, de 25 anos, foi presa preventivamente pelos Policiais da 16ª DP do Rio de Janeiro na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Acusada de ser chefe de uma associação criminosa que rouba clientes durante programas sexuais, ela está sendo investigada por atrair homens por meio do seu perfil no Instagram e, ao chegar a motéis, dopá-los para furtar alguns dos seus pertences, como celular, relógio e cartões de débito e crédito.

O delegado Leandro Gontijo, titular da 16ª DP, relatou que em um dos casos um homem diz ter conhecido Mikaelly por volta de meia-noite de 16 de julho em um bar na Avenida Érico Veríssimo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Já na delegacia, ele contou que a chamou para ir embora com ele quando estava na fila de saída. Os dois entraram no carro dele e seguiram em direção a um motel na Barrinha. No estabelecimento, a transexual teria lhe dado uma lata de cerveja com algum tipo de substância.

A vítima acusou a modelo de roubar seus pertences. Relatou que a miss saiu correndo, entrando em um carro de aplicativo. Ao pagar a conta do motel, ele percebeu que teve três cartões roubados. Dias depois, foram feitas três transações financeiras de R$ 6 mil e uma tentativa de empréstimo de R$ 5 mil.

Segundo a policia, a transexual possui outras 17 anotações criminais por furto, além de dano e receptação em Mato Grosso do Sul, onde nasceu. Em janeiro de 2015, ela foi presa em flagrante por matar a travesti Douglas dos Santos Pinheiro, conhecido como Verônica Bismark, com um golpe de canivete também em Coxim (MS).