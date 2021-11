Miss Brasil diz que posicionamento contra Bolsonaro é razão para não coroar sucessora

- Publicidade-

Uma tradição antiga será quebrada quando a nova Miss Brasil for escolhida, neste fim de semana. Atual dona do posto, Julia Gama foi desconvidada pela organização do concurso e não vai coroar sua sucessora. Nas redes sociais, a modelo diz que os reais motivos para ser desconvidada não são claros. A modelo acredita que as razões por trás da decisão podem envolver desde divergências políticas tanto quanto decisões pessoais.

No texto publicado, a Júlia relata que recebeu a notícia por e-mail há poucos dias, e que mesmo questionando a organização, não obteve retorno até o momento. A organização do evento diz que Gama descumpriu regras contratuais, por isso foi desconvidada. Os responsáveis também negam que o posicionamento anti Bolsonaro defendido por Gama seja motivo do cancelamento.

Nas primeiras horas desta sexta-feira (5) a organização do evento emitiu uma nota oficial sobre o assunto. “Júlia Gama, Miss Universo Brasil 2020, não irá passar a faixa para a vencedora do concurso da edição 2021. A decisão foi tomada em razão de a Miss ter descumprido cláusulas do contrato firmado com a organizadora do concurso. No contrato realizado com a empresa, a candidata compromete-se a zelar pela imagem do concurso nacional e internacional (Miss Universe) e pelo título – cláusula esta prevista e mandatória em todos os contratos das candidatas que concorrem ao certame internacional. Ao longo dos últimos meses, contudo, a Miss gerou polêmica ao questionar na mídia e para fornecedores as regras do concurso, acusando a organização de ser ultrapassada e machista ao seguir as regras prevista no contrato de franquia com o Miss Universe, afetando , assim, a imagem do maior concurso de beleza do mundo”, diz o texto.

Fonte: metro 1