Militares do 1° Batalhão apreendem entorpecentes e recuperam motocicleta

- Publicidade-

Policiais militares que atuam no 1° Batalhão, apreenderam entorpecentes e recuperam uma motocicleta em ação realizada no bairro Baixa da Colina, na sexta-feira, 5 de novembro.

Os policiais foram acionados para averiguar uma denúncia de motocicleta roubada. Chegando ao endereço, constataram que o veículo era produto de roubo. Uma pessoa informou as características do possível envolvido e os militares já o conheciam de outras ocorrências, e então iniciaram buscas na região.

Em uma região de mata, visualizaram o suspeito no momento que ele comercializava entorpecentes. No flagrante, foi possível encontrar com ele 36 trouxinhas de substância aparentando ser maconha, uma balança de precisão e aparelhos celulares sem procedência comprovada.

Os policiais encaminharam dois envolvidos à delegacia, juntamente com os entorpecentes apreendidos e o veículo recuperado.