‘Meu pai bate na minha mãe’, criança escreve bilhete pedindo ajuda durante avaliação escolar

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um caso de violência doméstica chocou a população do pequeno município de Vale do Anari, 330 km de Porto Velho. Na ocasião uma criança pediu socorro durante uma avaliação escolar, o pedido de ajuda foi escrito no final da folha de prova.

O pequeno bilhete dizia, “Por favor me ajuda, meu pai bate na minha mãe. Chama pra mim a Polícia”, e encerrava com o endereço da vítima.

Após a professora receber a prova da criança, a Polícia Civil foi acionada para ir até a residência da vítima. No local, os agentes obtiveram informações, que a mãe com quatros filhos de 16, 14, 13 e 8 anos, sofriam agressões físicas e psicológicas diariamente durante anos.

Populares da região ficaram comovidos, pela forma no qual a criança pediu socorro para conseguir ajudar a família. A situação serviu para alertar que, profissionais da educação são essenciais para perceber o comportamento do aluno, que pode indicar algum tipo de violência sofrida.

Nesse caso, a família foi resgatada pelos policiais, e ficará sob proteção até sair a decisão da justiça.