Mesmo com greve da tripulação marcada, LATAM diz ao AcreNews que voos estão mantidos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pilotos e comissários ligados ao Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) anunciaram uma greve em todo o país, por tempo indeterminado, a partir da 00h da próxima segunda-feira (29). O motivo para a paralisação é a falta de diálogo e iniciativa junto às companhias aéreas nas negociações da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho.

Em nota a SNA destaca que “Em respeito à sociedade e aos usuários do sistema de transporte aéreo, os aeronautas farão a paralisação de 50% dos tripulantes por dia, enquanto os outros 50% permanecerão em serviço. A categoria reivindica unicamente reajuste salarial que contemple a reposição das perdas inflacionárias nos últimos dois anos — INPC do período de 1º de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2021”.

Por causa do anúncio da greve, muitos passageiros já estão apreensivos quanto à possibilidade de não haver voos saindo e chegando do Aeroporto Internacional de Rio Branco. No aeródromo da capital, apenas duas empresas que operam aviões de grande porte prestam serviços de voos domésticos: A LATAM e a GOL.

O AcreNews procurou a assessoria de imprensa das duas áreas. A LATAM informou que tem conhecimento da decisão e que acompanha os desdobramentos do movimento e ressaltou que os voos programados para a próxima semana estão mantidos.

“A LATAM Airlines Brasil informa que tomou conhecimento da decisão e que acompanha os desdobramentos do movimento. A companhia, por meio do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (SNEA), segue empenhada em buscar o entendimento com todos os tripulantes para que seja possível superar de forma conjunta as consequências da pandemia, sobretudo neste momento importante de retomada do setor aéreo. Ciente da importância e da responsabilidade do seu serviço prestado à sociedade brasileira, a LATAM reitera ainda que todos os seus voos programados para a próxima semana estão mantidos e informará prontamente se houver qualquer alteração e/ou eventual impacto para seus clientes”, diz a nota na íntegra.

A Gol Linhas Aéreas, até o fechamento desta e