Mesmo com a mudança para Cidade do Povo, Delegacia de Flagrantes mantém registro de Boletim de Ocorrência no antigo prédio na Estação Experimental para atender à população

-------- Continua depois da Publicidade--------

Visando a melhoria no atendimento a população da capital, a Policia Civil manterá o atendimento 24 horas em regime de plantão de registro de Boletim de Ocorrência no prédio da antiga Delegacia de Flagrantes (DEFLA) localizado a Rua Omar Sabino, bairro Estação Experimental.

A mudança de endereço da Defla para Cidade do Povo está dentro de um conjunto de ações da Policia Civil do Acre que visa a melhoria das suas estruturas físicas com a finalidade de propiciar locais de trabalho mais adequados aos servidores e oferecer ambientes mais dignos para o atendimento de qualidade à população e aos atores envolvidos nas atividades inerentes à Justiça Criminal.

As ocorrências de flagrante delito serão encaminhadas a Delegcia da 2ª Regional localizada no Cidade do Povo.

Neste sentido, a partir desta terça-feira, 23, teve início de uma intervenção estrutural nas atuais instalações da Delegacia de Flagrantes (DEFLA), atualmente localizada no Bairro Estação Experimental. A obra, entre outras finalidades, visa adequar fluxos e possibilitar um atendimento mais humanizado. A previsão de intervenção no local é de 45 (quarenta e cinco dias) e será coordenada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (SEINFRA).

Nas atuais instalações (na Estação Experimental) será mantido um posto de registro de ocorrências durante 24 horas ao dia/07 dias por semana para que não haja solução de continuidade quanto à prestação desse serviço à população.

As ocorrências de flagrante delito serão todas encaminhadas a Delegacia da 2ª Regional localizada no Cidade do Povo.