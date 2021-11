Mesmo com 10 mil passageiros a mais por dia em Rio Branco, três terminais de integração seguem desativados

Os terminais foram desativados por conta da pandemia e redução no fluxo de passageiros. Conforme o superintendente do órgão, Anízio Alcântara, mesmo com esse aumento, ainda não há demanda que justifique a reativação dos pontos e, por isso, não tem uma previsão de retomada.

No caso do terminal da Cidade do Povo, o superintendente informou que este não deve ser mais reativado, porque sua concepção não foi adequada às diretrizes do transporte. Já o do São Francisco continua apenas como uma parada comum de ônibus e não como um terminal. E o do Adalberto Senna deve voltar a operar a partir do aumento ainda maior da demanda.