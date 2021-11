Menino autista de 8 anos espancado por desconhecidos na rua teve parte da orelha decepada com alicate, diz polícia

A vítima foi encontrada na madrugada de segunda-feira (15), por volta das 2h30, no bairro Nova Esperança, andando desnorteada pela rua e com sinais de espancamento e tortura. O menino segue internado no Hospital Regional. O Conselho Tutelar acompanha o caso.

Segundo a família, o garoto estava machucado e completamente desnorteado quando foi encontrado por um morador de rua e levado para uma adega, onde a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

Um pedaço da orelha dele foi arrancado e a suspeita é de que o garoto tenha sido atingido por uma faca ou algum outro objeto cortante, além de ter levado socos por todo o corpo. Segundo apurado pela Tv Tem, as agressões duraram cerca de seis horas.