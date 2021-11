Menina de dois anos cai em poço e mãe pula para salvá-la

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma menina de 2 anos caiu em uma cisterna nesta sexta-feira (19), em Confresa, a cerca de 1.150 kg de Cuiabá, em Mato Grosso. Sua mãe pulou no poço para tentar resgatá-la, mas o Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para fazer o resgate das duas. As informações são do g1.

Segundo os bombeiros, a menina brincava quando sua boneca caiu no poço. A criança olhou para o brinquedo, se desequilibrou e também caiu. Outra criança testemunhou a queda e acabou chamando a mãe da menina, que saltou na cisterna para tentar salvá-la.

Ainda segundo o g1, a cisterna possui 8 metros de profundidade e, segundo os bombeiros, a mãe teve um ato heroico, pois poderia ter morrido com a queda, mas acabou conseguindo salvar a filha, que teria se afogado.

Mãe e filha foram resgatadas quando os bombeiros chegaram ao local. Ambas foram encaminhadas a um hospital, a mãe com dores na região pélvica e em uma das pernas.

Fonte: Isto É