Mel Maia se pronuncia sobre suposto affair com MC Melody

Mel Maia, de 17 anos, usou seu perfil no Instagram para negar o suposto affair com MC Melody, de 14 anos . Em vídeos compartilhados a partir da ferramenta stories, a atriz discursou. “Eu não estava entendendo de onde o povo tirou isso. Mas vi que ela comentou em um podcast. Gente, primeiro de tudo: eu e Melody nunca nem nos conhecemos pessoalmente. Nunca tivemos essa oportunidade, a gente não conversa muito e nunca foi aventada a possibilidade de eu participar de um clipe com ela e a Luara, até porque eu não participo de clipe”, declarou ela.

O imbróglio entre as artistas começou quando, em entrevista ao “Pod da Dri”, MC Melody foi questionada sobre relacionar-se com mulheres. Em resposta, ela não se intimidou. “Eu sou de boa, inclusive, Mel Maia… estamos aí”, disse a funkeira, mandando uma indireta para atriz. “Eu acho que a coleguinha está querendo”, replicou a apresentadora, colocando lenha na fogueira.

Em continuidade, Melody explicou. “Mas não sou só eu [que estou querendo]. Quem deu ideia primeiro foi ela. Estamos juntas nessa”, comentou, dando a entender que o sentimento na relação é recíproco. Nos momentos seguintes, a MC não negou que as duas trocam mensagens nas redes com frequência.

A apresentadora, então, foi mais específica e quis saber se Melody e Mel Maia já chegaram se relacionar. Neste momento, Bella, irmã da MC, interrompeu e disse. “Já sim e sempre”. Impressionada com a revelação, a anfitriã questionou se a funkeira repetiria a “ficada” com a atriz. “Com certeza”, pontuou Melody. A respeito de um relacionamento, ela foi mais comedida. “Quem sabe?”. Assista ao vídeo.