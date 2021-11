Mega-Sena com prêmio de R$ 39 milhões tem um ganhador; confira os números

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Caixa realizou nesse sábado (20) o sorteio do concurso 2.430 da Mega-Sena. O prêmio de R$ 39,6 milhões saiu para uma aposta de Uberlândia (MG). Os números sorteados foram: 19 – 26 – 39 – 45 – 46 – 56.

Se o ganhador aplicar todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 171 mil de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do prêmio seria suficiente para adquirir uma frota de 190 automóveis de luxo ao preço de R$ 200 mil cada.

Outra 37 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber cerca de R$ 96 mil cada. Já 4.109 apostadores acertaram quatro números e vão ganhar R$ 1.241

O sorteio realizado no novo espaço das Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo, foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa. O próximo concurso acontecerá na quarta-feira, com prêmio estimado de R$ 3 milhões.

Já no concurso 5710 da Quina, também realizado neste sábado, os números sorteados foram: 08 – 22 – 45 – 53 – 71. O prêmio estimado era de R$ 4,2 milhões, mas não houve ganhadores na faixa principal.

Ao todo, 64 apostas acertaram quatro dezenas e vão receber pouco mais de R$ 6 mil. Outras 5.346 ganharão R$ 73 por acertarem três números. O próximo sorteio será realizado na segunda-feira, com prêmio estimado em R$ 5,3 milhões. *As informações são da Agência O Globo

Mega da Virada

Com um prêmio que pode chegar aos R$ 350 milhões, o maior da história da loteria, a Mega-Sena da Virada já está recebendo apostas. A Caixa Econômica Federal fará o sorteio da bolada no dia 31 de dezembro. O concurso será o de número 2.440.

Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não acumula. Caso não haja acerto para as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores de cinco dezenas. O valor prometido é maior do que o de 2020, quando a Caixa estimou o prêmio em R$ 300 milhões.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pela internet. O valor da aposta simples, com 6 números, é R$ 4,50. Vale lembrar que as apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada.

Estimativas feitas pela Caixa mostram que caso o sortudo leve a bolada sozinho, se aplicado o dinheiro na poupança, terá um rendimento de R$ 1,5 milhão mensais, dinheiro suficiente ainda para comprar 40 mansões de R$ 8,75 milhões, cada.