Médico de Cruzeiro do Sul alerta pais sobre o surto de Cocksackie em crianças

A síndrome também conhecida como mão-pé-boca é uma doença altamente contagiosa que ocorre mais frequentemente em crianças com menos de 5 anos. O pediatra Rodney Brito utilizou as suas redes e sociais para fazer um alerta a população, sobre a síndrome . “Estamos enfrentando um novo surto de Cocksackie Vírus Infelizmente não consigo atender todas as crianças acometidas no momento por isso faço este alerta”.

O médico ainda informou que o tratamento Pode ser através de líquidos frios ou gelados para alívio local e melhor aceitação. “Analgésicos, como paracetamol ou dipirona, e anti-inflamatórios, como profenid, para o alívio da dor e do desconforto causado pela febre e pelas lesões orais são bem indicados. Antialérgicos como alegra é hidroxizina para prurido(coceira)”.

Rondiney ainda salientou que os pais devem ter atenção diante das complicações como meningite ou encefalite, miocardite, paralisia flácida aguda e pancreatite. Indicações de internação ou condução a atendimentos médicos. ” Criança que não consegue aceitar líquidos por via oral e complicações cardiovasculares ou neurológicas. Pode ser importante o afastamento da criança do ambiente de creche ou escola, principalmente aquela que estiver febril ou que não estiver bem para participar das atividades escolares. O distanciamento da criança da escola não previne a disseminação da doença, uma vez que o vírus pode se propagar em crianças que não estão apresentando sintomas”.