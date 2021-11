‘Me ajuda. Meu pai bate na minha mãe’, escreveu menino em avaliação escolar

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um menino de 8 anos usou a avaliação escolar para fazer um pedido de socorro à professora. No roda pé da prova ele escreveu: “Por favor me ajuda. Meu pai bate na minha mãe. Chama pra mim a polícia”, dizia o recado seguido do endereço. O caso aconteceu em Vale do Anari, Rondônia, a 330 quilômetros de Porto Velho.

O pedido de socorro viralizou nas redes sociais nessa quinta-feira e tem gerado muita comoção na web, após a divulgação no jornal local Diário da Amazônia, que informou que a mãe do garoto sofria diversas agressões do marido, além de ameaças e violência psicológica.

A Polícia Civil foi notificada pela escola e esteve no endereço da residência indicada pelo menino. A criança e seus três irmãos, um de 16, 14, e 13 anos, foram encaminhados a um abrigo da cidade.

Ainda de acordo com a polícia, as crianças também eram vítimas das violências praticadas pelo homem há mais de dez anos. A família ficará sob proteção enquanto aguarda decisão da Justiça.