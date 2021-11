MDB se reúne e decide liberar Roberto Duarte para procurar novos caminhos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta quinta-feira (25), a executiva estadual do MDB acreano se reuniu na sede do partido, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, para deliberar sobre o próximo pleito eleitoral.

Visando a articulação das chapas de candidatos proporcionais para 2022, a executiva do partido reforçou a importância do empenho das lideranças do MDB em todo o estado para continuar identificando quadros promissores para a próxima eleição.

Pensando no alinhamento da sigla e das ações partidárias a partir de agora, a executiva decidiu liberar o deputado Roberto Duarte (MDB-AC) para buscar novos caminhos que se identifiquem mais com sua atual linha de pensamento.

A executiva teve o cuidado de citar na nota oficial a importância da trajetória do parlamentar no partido, mas entende que devido a insatisfação de Duarte, repetidamente veiculada na imprensa, talvez seja melhor que o deputado encontre espaços que melhor o representem.