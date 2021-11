MC Kevin: polícia conclui que morte foi fatalidade e pede arquivamento

-------- Continua depois da Publicidade--------

Investigação considera que não houve crime e que cantor morreu ao pular de varanda. Dessa forma, sugere o arquivamento à Justiça.



MC Kevin, que morreu em maio no Rio de Janeiro

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai pedir à Justiça o arquivamento do caso da morte de MC Kevin, que ocorreu em maio deste ano, após o cantor cair de um quarto de hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

A decisão se dá depois de a investigação constatar a falta de elementos que caracterizem crime. Novos depoimentos foram colhidos até a última semana, como o da garota de programa Bianca Dominguez, que esteve com Kevin na noite em que ele morreu. A apuração não trouxe fatos novos, no entanto.

Para os investigadores, Kevin tentou sair do quarto onde estava pulando a varanda para alcançar o andar inferior, perdeu o apoio e caiu. A conclusão é que se tratou de uma fatalidade.

Relembre o caso

No dia anterior ao da morte, Kevin e amigos teriam ido a uma casa de festas. Segundo a esposa do cantor, ele terminou de se apresentar por volta das 6h daquele domingo, dia 16 de maio.

Em seguida, o casal esteve na casa de um MC, também na Barra da Tijuca, onde permaneceu até o meio-dia. A advogada Deolane Bezerra contou que o marido estava agitado porque havia consumido álcool e drogas, o que foi confirmado, no dia 27 daquele mês, em exame toxicológico.

Ao retornar para o hotel, Kevin teria dito a Deolane que não queria dormir. Os dois teriam se desentendido porque Kevin havia renovado a diária de hospedagem dos amigos.

A Record TV teve acesso às imagens de câmeras de segurança do quiosque onde MC Kevin passou a tarde antes do acidente. No vídeo, é possível ver o cantor cambaleando.

Após conhecer Bianca Dominguez na praia, o funkeiro se dirigiu a um quarto do quinto andar do hotel, o mesmo em que estava hospedado com a esposa, acompanhado de VK, para manter relações sexuais com a modelo. Outro amigo, Jonathan, também teria entrado no quarto para tentar participar do encontro.

Carreira

O funkeiro, nascido na zona norte de São Paulo, começou a estourar no funk nacional a partir de 2014. Foi naquele ano que ele lançou o sucesso Prepara Novinha, com MC Pedrinho. Outros hits, como Jogo de Palavras, com MC Hariel, em 2015, e Veracruz, em 2016, transformaram o cantor em um dos maiores MCs do Brasil.

Nos anos seguintes, ele acumulou outros sucessos, como Cavalo de Troia, música lançada em 2018, e Ressaca. Nas redes sociais, Kevin Bueno era seguido por mais de 9 milhões de pessoas.