MC Gui se consolida no papel de Viih Tube em A Fazenda 13

Quando o nome de MC Gui foi anunciado para o elenco de A Fazenda 13, todos pensaram que ele seria o protagonista de grandes discussões com Nego do Borel (com quem ele tem um desafeto fora da TV), mas logo o funkeiro se revelou um velho ranzinza e estrategista. A maior parte do público não comprou os planos do jovem e não vê a hora de eliminá-lo do reality show.

Sem muito carisma ou histórias para contar, Gui é daqueles que cansam com as suas “palestrinhas” ao tentar se justificar na hora do voto e principalmente por não aceitar ser contrariado pelos demais participantes do jogo. Apesar do pesares, é preciso falar que o cantor conseguiu firmar várias alianças e, assim como Viih Tube no BBB21, tem o dom de recalcular a rota e sempre se aproximar dos peões que ele imagina estarem no poder ou bem vistos pelo público.

A última jogada do MC foi a amizade-relâmpago com Dayane Mello, mas após a polêmica da jaqueta esfaqueada, o cantor já parece estar desesperado para achar para onde correr. Acontece que, ao que parece, o famoso já usou todas as fichas e não tem mais peões com quem firmar conchavos. Até mesmo Dynho Alves e Gui Araújo já se afastaram dele.

E agora? Quem poderá salvá-lo da próxima roça?