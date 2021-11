Mazinho Serafim caminha à passos largos para se tornar o primeiro Deputado Federal da história de Sena Madureira

- Publicidade-

Nunca foi tão real a chance do centenário município de Sena Madureira eleger o primeiro Deputado Federal de sua história. Com o atual prefeito Mazinho Serafim colocando seu nome a disposição para concorrer à uma vaga na câmara federal, os moradores estão esperançosos de que finalmente terão um legítimo representante em Brasília.

Vários fatores o credenciam como candidato ideal, dentre eles, cabe destacar a boa avaliação de sua gestão no terceiro maior município do estado, conhecer com exatidão as maiores necessidades dos moradores por conta da experiência como gestor municipal, ter boa articulação na capital federal, além de assumir o mandato já sabendo exatamente como trabalha um parlamentar federal.

Em entrevista cedida à imprensa recentemente, Mazinho destacou o porque de enfrentar esse novo desafio em sua vida pública. “Eu poderia me assentar na cadeira de prefeito da terceira maior cidade do estado e me acomodar pelos próximos 04 anos. Mas eu sei que posso ajudar ainda mais a minha população tendo um mandato Câmara Federal. Não quero ser Deputado Federal por vaidade, mas por entender que um município da grandeza de Sena Madureira precisa parar de mendigar recursos em Brasília, e ter um legítimo representante que olhe com carinho pra cá. Claro que vou trabalhar também pelas demais cidades do estado, mas se eu chegar lá, Sena Madureira vai de fato entrar na rota do desenvolvimento” disse.

Além da boa avaliação em Sena Madureira, Mazinho também vem construindo uma base forte nos demais municípios do Estado. Do Alto Acre ao Juruá várias pessoas tem abraçado o projeto pois acreditam em sua capacidade de fazer a boa política, onde as pessoas estão em primeiro lugar.