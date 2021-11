MAUS TRATOS: Mãe é presa acusada de espancar a filha de 13 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Policiais militares do 5° Batalhão prenderam uma mulher de 35 anos acusada de espancar a filha de 13 anos no final da noite de sexta-feira (26) em uma residência no bairro Nova Esperança, zona Norte de Porto Velho (RO).

O Conselho Tutelar teria recebido denúncias de que a acusada seria usuária de drogas e com frequência estaria agredindo a filha por motivos banais.

Uma equipe da Polícia Militar foi solicitada pelo Conselho Tutelar e a mulher recebeu voz de prisão.

A filha informou que realmente tinha sido espancada pela mãe, fato que ocorre frequentemente.

A acusada foi encaminhada para a Central de Flagrantes e ficou à disposição da Justiça.