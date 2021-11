MAUS TRATOS: Briga de cunhados acaba com mulher presa por chutar cachorro

- Publicidade-

A mulher ainda irá responder por crime de maus tratos a animais.



Foto: Ilustrativa

Policiais militares prenderam um homem de 38 e a cunhada dele de 25 anos por se agredirem em uma residência no bairro Cuniã, zona Leste de Porto Velho (RO). O crime aconteceu no domingo (07). A mulher também irá responder por agredir um cachorro.

De acordo com a ocorrência, os cunhados iniciaram uma discussão por motivos não esclarecidos. Durante a briga, a mulher teria agredido o cachorro do cunhado com chutes.

O homem ficou revoltado e desferiu um tapa no rosto da cunhada. Ela então teria se armado com uma faca e partiu para cima do cunhado.

O homem só não foi esfaqueado porque outros familiares intervieram na briga.

A mulher foi segura, mas ainda assim conseguiu jogar uma picareta no carro do cunhado.

Quando a Polícia Militar chegou deu voz de prisão aos dois por lesão corporal recíproca.

A mulher ainda irá responder por crime de maus tratos a animais, de acordo com o delegado de plantão.