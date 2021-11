Marília Mendonça ganha 3 milhões de seguidores no Instagram após a morte

Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na sexta-feira (05) em acidente aéreo . Quando o óbito foi confirmado pela assessoria, por volta de 17h45, a cantora contabilizava 37,1 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Desde então, esse número subiu. Até a publicação desta matéria, a artista já somava 3 milhões de fãs a mais na plataforma.

Além da cantora sertaneja, outras quatro pessoas também perderam a vida no acidente aéreo. Ainda não se sabe as causas da queda. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, apura o que houve. Nas redes sociais, anônimos e faomosos lamentam a morte da Rainha da Sofrência.

De acordo com a assessoria de Marília, o velório será realizado entre 13h00 às 16h00. Segundo o governador Ronaldo Caiado (DEM), a expectativa é de que mais de 100 mil fãs passem pelo local. O sepultamento da cantora será realizado no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. Entretanto, ao contrário do velório, a cerimônia será reservada apenas a familiares. À imprensa, a Secretaria Municipal de Mobilidade garantiu que haverá um cortejo do ginásio ao Cemitério onde a cantora será enterrada.