Marília Mendonça disse em show que seria esquecida; vídeo viraliza

-------- Continua depois da Publicidade--------

Cantora, que morreu após queda de avião no dia 5, desabafou com os fãs na última apresentação que fez, no interior de SP

Um vídeo de Marília Mendonça, que morreu no último dia 5, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (15). Nas imagens, do último show da cantora, ela conversa com os fãs em tom de desabafo sobre “ser esquecida”.

“As pessoas vão esquecer Marília Mendonça. Eu juro para vocês que eu já pensei isso várias vezes. Aí, de repente, me deu a ideia de lançar uma música, na verdade algumas músicas, mas essa música aqui é totalmente diferente de tudo”, disse Marília na apresentação em Sorocaba, no interior de São Paulo.

“Não é uma música que vocês se identificam, que vocês viveram a história… E vocês me deram a grande surpresa de até hoje essa música nunca mais sair do top 100 desde quando foi lançada. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês por isso”, completou a cantora, que se referia ao single Troca de Calçada.

No vídeo, ainda é possível ouvir os gritos do público na plateia: “Nunca”.

Assista ao vídeo: