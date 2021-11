Marido de Ivete Sangalo apaga todas as fotos após rumores de fim do casamento

-------- Continua depois da Publicidade--------

O nutricionista Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, aqueceu ainda mais os rumores do fim do casamento com a cantora baiana ao apagar todas as fotos do seu perfil oficial no Instagram no início da noite desta sexta-feira (19).

Mais cedo, Daniel Cady chamou atenção dos internautas por excluir as fotos ao lado de Ivete Sangalo do seu perfil. Na segunda-feira (15), o marido de Ivete também curtiu uma festa com amigos sem usar a aliança na mão esquerda.

Ivete, que andava meio sumida das redes sociais, apareceu somente na noite de quinta-feira (18) para comemorar a conquista do Grammy Latino, mas não mostrou a mão onde carrega o anel de compromisso.

Em resposta ao iG Gente sobre o possível fim do casamento, a assessoria da artista disse que não comenta a vida particular de Ivete. Ivete Sangalo e Daniel Cady estão casados desde maio de 2011 e são pais de Marcelo, Helena e Marina.

Fonte: IG