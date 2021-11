Marco Pigossi faz desabafo após assumir namoro com Marco Calvani : “O ódio vem do medo”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O ator Marco Pigossi assumiu nesta semana o namoro com o diretor italiano, Marco Calvani. Neste sábado, 27/11, o brasileiro falou pela primeira vez após a confirmação do relacionamento. Assim, através de uma publicação no Instagram, Pigossi agradeceu o carinho dos fãs e falou sobre as mensagens negativas.

Assim, na legenda ele escreveu: “Sobre existir e resistir. Em relação as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito. Que a discussão se faça cada vez mais presente e mais natural. Que o amor seja cada vez mais forte. Afinal, sabemos que o ódio vem do medo. Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todxs”.

Ainda mais, Pigossi recebeu nos comentários o carinho dos seguidores, que deixaram mensagens de apoio e diversas felicitações. “Seja feliz com seu amor”, disse um. “A gente te ama muito”, comentou outro. “Você é um grande homem, um grande colega, um grande amigo e um grande artista e merece só o melhor”, assim escreveu Alexandre Nero.

Por fim, vale lembrar que Marco Pigossi assumiu o relacionamento com Calvani na última quinta-feira, 25/11, na celebração de Ação de Graças, nos Estados Unidos. Na ocasião, o ator repostou uma publicação do namorado nos stories e na legenda escreveu: “Happy Thanksgiving ou, para nós, ação de graças! PS: Chocando um total de zero pessoas”.