Mara Rocha pede solução rápida do MAPA para sanar a falta d’água no Walter Acer, no Bujari

A Deputada Federal Mara Rocha informou, nessa quarta-feira (10/11), durante reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara, que encaminhou solicitação, ao Ministério da Agricultura, de apoio para o abastecimento de água no assentamento Walter Acer, em Bujari.

O assentamento sofre, desde sua criação, com a falta de água. Os produtores rurais necessitam caminhar até um açude para fazer a captação manual. O INCRA, que é responsável pelo assentamento, já foi obrigado, por decisão judicial, a fornecer o abastecimento, mas se vê impossibilitado em face da falta de capacidade financeira.

“Esse assentamento do INCRA possui mais de 500 famílias, que sempre sofrem com a falta de água. Estive lá com o Vice-Governador, Major Rocha e o Superintendente do INCRA, Sérgio Bayum, ocasião em que tomei conhecimento da demanda judicial. Em razão disso, busquei a Ministra Tereza Cristina, e o Presidente Nacional do INCRA, e solicitei ajuda para que aquela população consiga acesso à água”, informou a parlamentar.

“A recepção ao pedido foi excelente. A Ministra demonstrou interesse e afirmou que irá nos ajudar, bem como o Presidente do INCRA, Dr. Geraldo Melo Filho. Estou esperançosa de que levaremos uma solução para os produtores do Walter Acer muito rapidamente”, finalizou Mara Rocha.