MARA ROCHA PEDE REAJUSTE NO VALOR DO CRÉDITO DO PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL

Em pronunciamento feito na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, na manhã dessa quarta-feira (17/11), a Deputada Federal Mara Rocha pediu a adoção, pelo Governo Federal, de valores diferenciados por região na Tabela de Preços do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR.

O Programa Nacional de Habitação Rural, que atua no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, busca, em conjunto com o processo de regularização fundiária que vem sendo liderado por esse Ministério, a partir do INCRA, dar dignidade ao pequeno produtor rural brasileiro.

“Este é um excelente programa do governo federal que dá dignidade ao homem do campo, dando condições para que os produtores dos projetos de reforma agrária criados ou reconhecidos pelo INCRA tenham acesso ao crédito para construir ou reformar sua moradia. Entretanto, mesmo com a existência do crédito, ele está longe produtores da Região Norte, pois o valor de R$ 34 mil disponibilizado pelo Programa de Nacional de Habitação Rural é insuficiente para a construção de uma casa no Acre, de igual forma, o valor para a reforma que é R$ 17 mil, também é muito baixo”, explicou a Deputada Federal.

“O Incra do Acre fez um levantamento, comparando o valor dos materiais para a construção de uma casa, em cada região e a diferença é imensa. O custo para construção de uma casa no Acre é de, no mínimo, R$ 50 mil para se fazer uma moradia de qualidade e dentro dos padrões. Então, ou adotamos valores diferenciados entre regiões ou que se diminua o número de casas construídas, mas com qualidade e acabamento adequado”, finalizou Mara Rocha

Assista o vídeo: