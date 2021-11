Mara Rocha acusa Dória de tentar comprar voto nas prévias do PSDB

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nas prévias do PSDB, a deputada federal Mara Rocha, alega que tentaram filmá-la votando durante as prévias do PSDB neste domingo, 21.

A reportagem do Poder 360, tabloide nacional, destacou que ela também acusou a campanha de João Doria de tentar comprar seu voto. Rocha é apoiadora de Eduardo Leite.

Mara disse que está de saída do partido porque apoia o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Estou saindo desse partido e vou para o PL porque eu sou Bolsonaro”, contou, em uma confusão que durou poucos minutos.