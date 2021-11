Maquiador de Marília Mendonça foi de carro até o local do show: “Estou bem, mas o saldo é negativo”

- Publicidade-

Eduardo Guimarães, maquiador de Marília Mendonça, acabou não indo de avião com o restante da equipe para o show no interior de Minas Gerais, que acabou caindo e resultado na morte de todos que estavam à bordo. O profissional decidiu ir de carro até Caratinga e já estava no hotel aguardando o restante da equipe quando tudo aconteceu.

Em entrevista à QUEM durante o velório dos amigos, Eduardo falou um pouco sobre o que aconteceu. “Estou agradecido pela minha vida, mas a perda é tão maior… Perdi meus grandes amigos. O saldo, estou vivo, estou bem, mas o saldo é negativo. Queria meus amigos juntos”, disse ele.

“Acabei indo direto de São Paulo para Belo Horizonte. E de lá peguei um carro até Caratinga. Quando estava indo para academia, me mandaram uma foto perguntando se era o avião dela. E eu ainda falei: ‘Não, acho que estou viajando’. E depois tudo foi acontecendo e foi essa fatalidade”, continuou.

“O fim de semana passado foi de quatro dias de show e parecia que ela ia explodir de felicidade. Parece que foi uma despedida, dos últimos momentos sendo fechados com chave de ouro”, continuou ele, dizendo também que acredita que a cantora estava em uma fase excelente da vida pessoal e profissional.

Marília Mendonça: muito além de uma cantora

Marília Mendonça, mãe de Leo, nasceu em Cristianópolis, em Goiás, e iniciou a carreira como compositora, antes de fazer sucesso em 2014 com seu EP homônimo. Entre as principais músicas da cantora, estão os hits “Infiel”, “Bebi Liguei”, “Todo Mundo Vai Sofrer” e “Eu Sei de Cor”.

A cantora deu à luz Leo, seu primeiro filho com Murilo Huff, no dia 16 de dezembro de 2019. Desde então, ela compartilhava registros do bebê nas redes sociais e não escondia o amor pela maternidade, chegando a dedicar a música “Serenata” ao filho.

Durante uma live, Marília falou sobre Léo, homenageando o menino com a canção. “Essa aqui é para o Léozinho!”, avisou artista. “Foi chegando e chegou / Já entrando, olhando / E mudando meus planos / O que é que tá rolando?”, diz um trecho da música.

Logo após o nascimento do filho, Marília Mendonça compartilhou uma sequência de fotos e contou aos fãs como estava sendo sua experiência na maternidade: “Eu me lembro vagamente daquela, Marília. Quando grávida, achou que o mundo ia acabar. logo após, estudou todos os livros e filmes e dicas e googles e vídeos e etc, criou expectativa sobre o parto, sobre amamentação, romantizou tudo como tudo que ela fazia. te amou achando que já te amava tudo. fez planos sem te consultar, sem respeitar sua individualidade, ela simplesmente QUIS. era assim que ela era, filho. eu nasci, quando você nasceu. naquele momento onde achei que era o meu último suspiro, tocando “dengo” no fundo, me lembro como se fosse ontem. doeu, foi selvagem, foi necessário. ali eu imaginava o que me aguardava e desde lá, vejo que de nada sei, mas você vai me ensinar”.

Ao longo dos 1 ano e 10 meses de Léo, Marília, embora discreta em relação à vida pessoal nas redes sociais, sempre fez questão de compartilhar as descobertas e momentos ao lado do filho. Léo, fruto do relacionamento da cantora com Murilo Huff, completará 2 anos em dezembro. Marília e o também cantor estavam separados desde setembro.