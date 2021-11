Mâncio Lima: segundo acusado de roubar idosa no bairro São Francisco é preso

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta quinta-feira, 11, a Polícia Civil em Mâncio Lima prendeu um homem, das iniciais A.S.C., 22 anos, acusado de roubo praticado contra uma mulher idosa. De acordo com a investigação, o homem preso hoje, em data pretérita e na companhia de outra pessoa, teria roubado uma idosa no bairro São Francisco, em Mâncio Lima.

Um dos autores foi preso em flagrante do dia do crime, e só agora, por força de um mandado de prisão preventiva foi possível prender o outro envolvido, que após ser interrogado pelo delegado José Obetânio, será encaminhado ao presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul para ficar à disposição da justiça.