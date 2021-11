Mais de 20 anos com Ratinho, Marquito surpreende e lança seu próprio programa

- Publicidade-

Após mais de 20 anos ao lado de Ratinho, Marco Antonio Gil Ricciardelli, popularmente conhecido como Marquito, fez sua estreia como apresentador pela RBI no último domingo (7).

Apesar da novidade, Marquito não deixará o SBT. De acordo com o Observatório da TV, o humorista manterá os dois trabalhos simultaneamente.

O novo programa do comediante, Alegria no Ar, é uma mistura de quadros clássicos. Com show de calouros, churrasco com convidados especiais e entrevistas lotadas de bom humor, a atração tem de tudo para decolar.

Após passar mais de 20 anos ao lado de Ratinho, é a primeira vez que Marquito tem a chance de comandar uma nova atração. Sendo assim, o humorista está esbanjando talento e carisma.

Silvio Santos é obrigado a lidar com greve geral de funcionários após programa ser retirado do SBT

O famoso veterano da televisão e apresentador do SBT, Silvio Santos voltou a chamar atenção dos internautas mais uma vez. O motivo? O dono da emissora paulista está sendo obrigado a enfrentar uma situação para lá de caótica envolvendo os seus funcionários. Isso porque, alguns profissionais estão irritados com as consequências que as mudanças de grade trouxeram.

Para quem não sabe, recentemente, o canal realizou mudanças envolvendo o Roda a Roda Jequiti, que antes fazia parte de sua grade diária e agora só marca presença nas quarta e domingos, fazendo com que diversas coisas desandassem.

Pode ser difícil de acreditar, mas a mudança fez com que as consultoras da empresa de cosméticos reclamassem que as vendas diminuíram de forma considerável. Além disso, outras também afirmam que estão há mais de uma semana sem conseguir realizar nenhuma venda.

Fonte: aaronturatv