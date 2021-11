Mais de 1,9 mil pessoas são vacinadas contra a Covid-19 em mutirão em Rio Branco

A expectativa era que 2 mil pessoas fossem imunizadas na ação, segundo informou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Acre (PNI), Renata Quiles. Ao todo, foram aplicadas 1.944 doses. No local foram aplicadas a 1ª, 2ª e dose de reforço.

Rio Branco começou a vacinar pessoas acima de 18 anos de idade com mais de 5 meses da última dose com o reforço. Neste domingo (21), não ocorre vacinação na capital.

Durante o mutirão, foram sorteados 20 ingressos para o open bar do show do Gustavo Lima, que ocorre no dia 1º de dezembro, para quem tomou a segunda dose da vacina contra Covid no local. A organização do show já anunciou que vai cobrar o comprovante de vacinação constando pelo menos a primeira dose.