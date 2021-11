Mais de 18 mil candidatos do Acre devem fazer provas no 1º dia do Enem neste domingo (21)

O candidato precisa ficar atento ao horário de abertura dos portões. No fuso do Acre, a abertura dos portões será no seguinte horário:

Inicialmente tinham se inscrito para o exame 18.375 pessoas no Acre, conforme os dados divulgados em julho deste ano. Porém, um novo prazo foi aberto, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para os candidatos que tiveram isenção do pagamento em 2020, mas faltaram nas provas e não justificaram ausência. E, nesta nova etapa, mais 1.961 inscrições foram concluídas, que devem fazer as provas só em janeiro.

Além disso, o estado teve 470 inscritos na modalidade para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021.

Candidatos que se inscreveram depois, as provas para esse público vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, mesmo dia que os adultos privados de liberdade e jovens cumprindo medida socioeducativa que inclui privação de liberdade (Enem PPL) vão fazer o teste.

No ano passado, do total de 41.841 inscritos, mais de 40,6 mil optaram pelas provas impressas e mais de 1,1 mil pela versão digital das provas. Em 2020, em meio à pandemia, o Acre registrou abstenção recorde. De acordo com balanço, 54,8% dos inscritos no estado deixaram de comparecer aos locais de aplicação, espalhados por 17 municípios.

Frota de ônibus

A frota de ônibus em Rio Branco vai ser reforçada nos dois domingos em que ocorrem as provas do Enem. Ao todo, vão ser 54 ônibus circulando na capital acreana para atender a demanda dos candidatos, um reforço de 24 carros.

Aos domingos a frota de ônibus na capital acreana é reduzida e funciona com a média de 30 a 35 ônibus, mas, para atender as demandas dos participantes do Enem, a RBTrans vai aumentar os coletivos nas ruas.