Mais de 18 mil acreanos fizeram as provas no 1° dia do Enem 2021

-------- Continua depois da Publicidade--------

Dados do Instituto Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), destacou que mais de 18,3 mil candidatos devem fazer as provas do Enem 2021.

O segundo dia de provas ocorre no próximo domingo, 28. Esse ano, as versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas.

Em todo o Estado, 17 municípios aplicam a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e a redação neste primeiro dia para os candidatos.

A abertura dos portões ocorreu às 10h, e fechou às 11h. O início do certame ocorre às 11h30 com término previsto para às 17h.