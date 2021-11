Mah Corrêa diz ter investido 4 mil reais em procedimentos para participar do Miss Bela Brasil

- Publicidade-

A modelo e dançarina Mah Correa, que agora também recebeu o título de Miss Bela Santa Catarina, revelou que está com tudo em cima para receber sua faixa no próximo dia 6 de novembro em São Paulo, no evento que será realizado no bar The After, localizado no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista.

Mah contou que investiu cerca de 4 mil reais em procedimentos estéticos para essa primeira fase do concurso e afirma que na grande final em dezembro estará ainda melhor. “O foco é estar gostosa e com tudo no lugar”, frisou a morena.

A beldade também revelou que irá mostrar ainda esse ano o que não mostrou na Revista Sexy e por isso, claro que já estamos ansiosos por esse tão aguardado momento, já que Mah Correa arrasa os corações de todos que visitam suas páginas nas redes sociais com seu jeito sensual, sexy e suas curvas espetaculares.

Fonte:CENAPOP