“Mago do tempo”, David Friale faz alerta preocupante: nível dos rios subirá muito além do normal em novembro

O pesquisador meteorológico, Davi Friale, fez um alerta no início da tarde de hoje (08) sobre a intensidade das chuvas no Acre bem como o aumento repentino dos níveis dos rios e afluentes de mananciais do estado.

Segundo ele, a elevada umidade do ar, originária do oceano Atlântico, deixará o tempo com muitas nuvens e chuvas intensas durante toda esta semana no Acre. Deve chover todos os dias na maioria dos municípios do estado, inclusive, em Rio Branco. Em alguns dias, principalmente a partir da próxima quinta-feira (11) e durante o próximo fim de semana, poderão ocorrer chuvas torrenciais.

“Nossas estimativas são de que o acumulado pluviométrico, nos próximos sete dias, ou seja, até por volta do dia 15 de novembro, fique situado entre 70 e 140mm, em Rio Branco e municípios vizinhos, e entre 80 e 160mm, em Tarauacá, Cruzeiro do Sul e demais municípios do centro do estado e do vale do Juruá. Haverá chuvas d’iárias, pelo menos até o próximo dia 20 de novembro, sendo que, em alguns dias e lugares, elas serão torrenciais”, comentou em O Tempo Aqui.

Antes da previsão sobre os níveis dos rios, o pesquisador ressaltou que “mesmo com as chuvas acima da média, que têm ocorrido nos últimos 40 dias, na maior parte do Acre, o nível dos principais rios do estado tem ficado muito baixo”. ”Portanto, pelos nossos cálculos, estudos e experiência de décadas em hidrologia e meteorologia, o nível do rio Acre e dos principais rios acreanos começará a subir rapidamente a partir da segunda quinzena de novembro”, ressaltou.

Em Rio Branco, o rio Acre deverá subir dos atuais 2m para mais de 8m até o fim deste mês. “No entanto, já a partir desta semana, seu nível voltará a subir sensivelmente, tendo em vista as chuvas intensas que têm ocorrido em sua bacia hidrográfica. Na elaboração das nossas estimativas, foram incluídas as chuvas diárias, muitas vezes, intensas, que deverão ocorrer, pelo menos até o próximo dia 20, tendo como base a leve elevação da temperatura das águas superficiais do oceano Atlântico Norte”, concluiu.