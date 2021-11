Mãe de Marília Mendonça presta homenagem à filha na web

- Publicidade-

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça usou suas redes sociais para homenagear a filha, que morreu nesta sexta-feira (5) após um trágico acidente de avião, que caiu em uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

Essa é a primeira vez que Ruth se manifesta publicamente após o velório da filha, que aconteceu no último sábado (6).

“Tudo é Dele, por Ele, para Ele. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor”, escreveu ela parafraseando a música Jó, da cantora gospel Midiam Lima.

Um dia antes de sua morte, Marília escreveu uma declaração de amor à mãe que completava 53 anos. “Acordei cedo pra procurar um buquê e uma cesta de café da manhã pra você. Eu que organizei, hahaha… viu só como tô adulta? Eu não sei quando vc vai ler isso e se você vai ler, (ressaca, né bb?) mas eu tô aqui pra te lembrar mais uma vez o quanto eu te amo. Seu cuidado e carinho ultrapassam o limite do ser mãe. Você com seu coração gigante, não se conforma em simplesmente ser mãe de Marília e João Gustavo, mas é mãe de todos que ama de verdade. Seu coração deveria ser estudado e reproduzido nas próximas gerações. O mundo seria mais bonito se existissem mais Ruths espalhadas por aí… obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. Seremos sempre nós. Conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas! Te amo, mãe! PRA SEMPRE! Feliz aniversário @ruthmoreira67”, declarou.

O acidente

A morte de Marília Mendonça pegou a todos de surpresa e provocou uma onda de comoção em todo o Brasil. A cantora, que nos últimos anos se transformou no maior fenômeno do sertanejo e alçou as mulheres a protagonistas do gênero musical, morreu aos 26 anos, nesta sexta-feira (5), após a queda do avião em que estava na serra de Caratinga, em Minas Gerais.

O avião que levava a famosa e mais quatro pessoas decolou de Goiânia com destino a Caratinga, em Minas Gerais, onde ela faria uma apresentação na noite de ontem, e caiu em um local de difícil acesso, na zona rural de Piedade de Caratinga, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte e a apenas 5 quilômetros do aeroporto de Ubaporanga, onde deveria pousar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e constatou, no local, que todos os cinco ocupantes haviam morrido. Os militares precisaram abrir a fuselagem para retirar as vítimas, que estavam presas às ferragens.