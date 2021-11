Mãe de Marília Mendonça denuncia golpista que fingiu ser ela para pedir dinheiro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em meio a tragédia da morte da filha, Marília Mendonça, Ruth Moreira ainda foi vítima de um perfil falso que tem usado o nome dela para aplicar golpes. A mãe da cantora alertou seguidores sobre o caso neste sábado, em uma rede social.

Na postagem, Ruth mostrou que um perfil no Instagram foi criado com fotos e um número de usuário muito paracido com o dela. Por meio de mensagens, a pessoa por trás da página tem pedido transferências de dinheiro via PIX. Foram fãs de Marília que perceberam o golpe e avisaram a mãe da cantora sobre o ocorrido.

‘Deus me deu, Deus tirou’

Ruth usou as redes sociais para se pronunicar sobre a morte da filha quase três diasa após o acidente aéreo em Caratinga (MG). na ocasião, escolheu uma foto que mostrava mostra as duas quase dando um selinho. Como legenda, duas frases. A primeira diz: ‘Tudo é dele, por ele, para ele’. A segunda: ‘Deus me deu, tirou, bendito seja o nome do senhor’.

Ruth terá a guarda compartilhada do neto Léo, filho de Marília com o também sertanejo Murillo Huff.

Fonte: IG