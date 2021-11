Lula lidera intenções de voto com 34,9%; Bolsonaro tem 29,2%

-------- Continua depois da Publicidade--------

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nessa segunda-feira (22/11) mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pelo Palácio do Planalto em 2022, com 34,9% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), está em segundo, com 29,2%.

Os percentuais são da pesquisa estimulada, na qual uma lista de possíveis candidatos é apresentada ao entrevistado.

Atrás de Lula e de Bolsonaro estão o ex-juiz Sergio Moro (10,7%); o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT (6,1%); o governador de São Paulo, João Doria, do PSDB (3,1%); o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, do DEM (1,2%); a senadora Simone Tebet, do MDB (0,6%); e os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania (0,4%) e Rodrigo Pacheco, do PSD (0,4%).

Os que não souberam ou não quiseram responder foram 3,5% dos entrevistados. Outros 9,9% declararam que votariam nulo.

Empate técnico

Na pesquisa espontânea, isto é, quando o entrevistado é questionado em quem pretende votar sem que uma lista de possíveis candidatos seja mostrada, há um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. O petista aparece com 19,7% das intenções de voto. O atual presidente está logo em seguida, com 18,4%.

Como a margem de erro da sondagem é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, há um empate técnico.

A pesquisa foi realizada com 2.020 eleitores, de forma presencial, entre os dias 16 e 19 de Novembro, em 164 municípios brasileiros dos 26 estados e Distrito Federal.

O ex-juiz Sérgio Moro, que se filiou ao partido Podemos no último dia 10, figura em terceiro lugar no levantamento, com 2,8% das intenções de voto.