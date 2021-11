Luciano Szafir desfila no São Paulo Fashion Week com bolsa de colostomia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Luciano Szafir voltou às passarelas de um jeito todo especial. Ele desfilou no São Paulo Fashion Week na noite desta quinta-feira (18/11) e, com a jaqueta aberta, expôs uma bolsa de colostomia. Vale lembrar que o ator travou longa batalha contra a COVID-19 .

Szafir ficou internado por mais de um mês, inclusive na UTI, por conta da doença, que lhe trouxe complicações. Após passar por uma cirurgia abdominal, a bolsa acabou se fazendo necessária.

“Estou abraçando a causa dos ostomizados, dos que passaram por colostomia, para falar que a minha ostomia não me define, você pode fazer todas as coisas que você fazia antes”, declarou o ator ao F5. Ostomia é o nome dado a abertura criada através de cirurgia entre o intestino e a parede do abdômen.

“É uma alegria muito grande. É um momento de relembrar o que passou, é uma coisa que faz parte da minha vida, me ensinou muita coisa, me trouxe muita coisa positiva”, completou Szafir, que foi ovacionado pelo público.

Nas redes sociais, Luciano também celebrou o momento especial: “Sejamos felizes como somos, vamos aceitar os outros como são e agradecer às oportunidades que a vida nos traz!”, disse Szafir em seu texto.