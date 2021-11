- Publicidade-

Loja da Claro no centro de Cruzeiro do Sul é assaltada em plena luz do dia.

Na tarde desta quarta-feira (03), a loja representante da companhia de telefonia móvel Claro S/A, que fica localizada na rua Rui Barbosa, no centro da cidade de Cruzeiro do Sul (AC), foi assaltada por um indivíduo fardado de segurança.

De acordo com informações policiais, na loja estava apenas duas funcionárias e um cliente sendo atendido, quando o assaltante entrou na loja se passando por um cliente, e já foi anunciando o assalto. O homem estava fardado de segurança, usando cassetete, uma mochila, e roupas escuras. O meliante obrigou as funcionárias e o cliente entregarem celulares, notebooks, e a quantia de R$ 1.200 reais.

Após o ocorrido o homem fugiu tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada, realizou algumas diligências pelas ruas do centro, mas até o momento ninguém foi preso. Ao todo foram levados pelo assaltante, oito celulares, três notebooks, um tablete e o valor de R$ 1.200 reais.