LEVOU A PIOR: Mulher é agredida a golpes de facão ao tentar separar briga de casal

Uma mulher de 34 anos foi agredida a golpes de facão após tentar separar a briga de um casal em um sítio no distrito de Abunã, em Porto Velho (RO).

O crime aconteceu na terça-feira (23). A mulher informou que o casal mora de favor no sítio dela e em determinado momento durante bebedeira ambos começaram a discutir.

A vítima contou que foi tentar acalmar os ânimos, mas acabou levando a pior.

O homem com raiva pegou um facão e atacou a vítima nas costas. Depois do crime, o casal fugiu do local. A mulher buscou atendimento médico e acionou a Polícia Militar.

Porém, o casal não foi encontrado durante as buscas. A Polícia Civil seguirá no caso.