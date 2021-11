Larissa Manoela contrata ‘mago das perucas’ e muda visual para estrear na Globo

- Publicidade-

Prestes a estrear na Globo, Larissa Manoela radicalizou no visual e contratou Luiz Crispim, o “mago das perucas”, para modificar a cabeleira e ficar pronta para viver a protagonista de Além da Ilusão. Ela colocou mais de meio metro de aplique nos cabelos, para aumentar a extensão e também o volume.

Na foto acima, é possível ver Larissa antes e depois do uso do aplique. Crispim contou à coluna que a atriz usou um adereço feito com fios humanos, e que embora o visual dela tenha ganhado muito volume, o peso total da cabeleira extra não passa de 300 gramas.

“Não pode ser muito mais do que isso, porque pode causar tração ou queda do cabelo. A gente faz uma análise para saber o peso que os fios suportam para poder montar o aplique. E quanto maior o comprimento, maior será o peso”, explicou Crispim.

O mago das perucas comentou que o fato das mulheres usarem secador e chapinha com muita frequência, o cabelo vai ficando ralo gradativamente. E como aumentar volume de forma natural requer tempo e muito dinheiro para investir, o uso de apliques acabam se tornando a maneira mais prática e rápida para conseguir atingir os resultados.

Crispim é um dos profissionais mais respeitados no segmento, e tem em sua cartela de clientes personalidades muito famosas, como Ana Maria Braga, Viviane Araujo e Joelma.

Confira imagens de Larissa Manoela após a recorrer a apliques para aumentar o tamanho de suas madeixas:

Fonte: IG