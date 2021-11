Lanchonete é assaltada pela segunda vez no intervalo de 15 dias

-------- Continua depois da Publicidade--------

Funcionários de uma lanchonete e pizzaria em Cruzeiro do Sul, tiveram celulares e dinheiros roubados no último sábado,13.

De acordo com informações os assaltantes também levaram o apurado do dia, mas não há informações do valor.

Nas imagens de câmera de segurança é possível ver o momento em que os assaltantes rendem os funcionários e subtraem os pertences.

O proprietário não quis falar sobre o caso, mas cobrou das autoridades mais segurança, pois este é o segundo assalto no estabelecimento em 15 dias.