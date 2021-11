LADRÃO E RECEPTADOR :um roubava e outro guardava, mas ambos foram presos pela Polícia Civil

-------- Continua depois da Publicidade--------

O crime de furto, ocorrido na madrugada no dia 16 desse mês, teve como alvo uma residência no bairro Baixa da Colina, da qual 04 indivíduos entraram e furtaram diversos objetos; dentre os quais 03 (três) três televisões, 60 (sessenta) relógios de pulso e diversas joias e semijoias; além de uma ave papagaio.

Após tomar conhecimento do ilícito a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, iniciou as investigações comprovando a materialidade do fato e em busca da autoria delitiva.

A equipe obteve êxito em identificar que um dos televisores estava em uma residência no bairro Eldorado.

A autoridade policial representou ao poder judiciário pela medida judicial de busca e apreensão na residência identificada, a qual foi deferida pela Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco.

Hoje, 19, no cumprimento da medida judicial, foi localizada um dos Televisores furtados, o televisor de 55”, marca AOC, na cor Preta, avaliado em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); o qual estava na residência em posse do nacional J. R. C. G. de 45 anos, além de apreender umas motocicleta que foi usada no cometimento do crime.

Ato contínuo, a equipe da 1ª regional conseguiu identificar o autor do furto e a sua residência, onde foi localizado e apreendido a maioria dos demais objetos furtados, entre eles: televisores, jóias, semijoias, relógios, bolsas e perfumes.

O suspeito, nacional R. F. de S., de 25 anos, foi preso e levado para delegacia de polícia para ser interrogado.

Os objetos apreendidos serão restituídos a vítima e o procedimento levado a justiça para procedimentos cabíveis.