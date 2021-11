LABORATÓRIO DO TRÁFICO: GIRO prende 3 homens, apreende drogas e material para preparar o entorpecente na CDP

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) através da Cia GIRO na tarde desta quarta-feira, 10, foi empenhados para averiguar uma situação de tráfico de drogas no bairro Cidade do Povo, em um local conhecido como de intenso tráfico entorpecentes.

Ao chegar no endereço informado, um indivíduo em posse de uma lata, que posteriormente foi apreendida e continha 38 trouxinhas de uma substância aparentando ser oxidado de cocaína, empreendeu fuga ao avistar as guarnições, adentrando em uma residência com as mesmas características das informadas na denúncia.

Dentro da residência foram encontrados mais dois indivíduos. E junto deles havia materiais possivelmente utilizados na dissolução química de entorpecente.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos autores, sendo algemados por fundado receio de fuga. O material e os indivíduos, em condições normais, foram encaminhados a Especializada para serem tomadas deliberações alusivas ao acontecimento.